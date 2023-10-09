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Ferzan Özpetek’e “Ustalık Ödülü”

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Kültür Derneği tarafından ustalık ödülü ile onurlandırıldı.

Ferzan Özpetek’e “Ustalık Ödülü”

İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia edisyonlarının ardından 6-8 Ekim tarihlerinde Lecce’de gerçekleştirilen konferansta, Ferzan Özpetek’e “Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü” adı altında “Ustalık Onur Ödülü” takdim edildi.

Ferzan Özpetek’e “Ustalık Ödülü”

7 Ekim akşamı S.E.M.I Lecce’de gerçekleştirilen etkinlikte Ferzan Özpetek, “Bir Yönetmenin Samimi Günlüğü” bölümünde kendini ve çalışmalarını anlattı.

Ferzan Özpetek’e “Ustalık Ödülü”

Özpetek’i izleyenler arasında; Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, Confindustria Lecce Başkanı Nicola Delle Donne, Confindustria Puglia ve Arnavutluk Başkanı Sergio Fontana ile İtalya Kültür Derneği Başkanı Angelo Argento, Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Emilio Casalini ve Dario Vergassola da yer aldı. 

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