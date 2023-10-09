Ferzan Özpetek’e “Ustalık Ödülü”

İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia edisyonlarının ardından 6-8 Ekim tarihlerinde Lecce’de gerçekleştirilen konferansta, Ferzan Özpetek’e “Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü” adı altında “Ustalık Onur Ödülü” takdim edildi.

7 Ekim akşamı S.E.M.I Lecce’de gerçekleştirilen etkinlikte Ferzan Özpetek, “Bir Yönetmenin Samimi Günlüğü” bölümünde kendini ve çalışmalarını anlattı.

Özpetek’i izleyenler arasında; Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, Confindustria Lecce Başkanı Nicola Delle Donne, Confindustria Puglia ve Arnavutluk Başkanı Sergio Fontana ile İtalya Kültür Derneği Başkanı Angelo Argento, Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Emilio Casalini ve Dario Vergassola da yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.