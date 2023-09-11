Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Dünyanın en ikonik İtalyan ürünlerinden biri olan makarnanın geleneğini ve gelişimini keşfetmek adına gerçekleştirilen etkinlik 7-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yaşamını İtalya’da sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek’in Mina Vaganti filminin tiyatro versiyonunun geçtiği Gragnano kentinin tanıtımına katkılarından dolayı “şehrin anahtarı” takdim edildi.

Gragnano Belediyesi ve Campania Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen ve desteklenen gastronomi etkinliğine katılan Özpetek, İtalya’nın yemek kültürü, tarihi, tiyatrodan sinemaya, sanata, şehirlerin gastronomideki önemine değinen bir konuşma yaptı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ferzan Özpetek anahtarı, Gragnano Belediye Başkanı Aniello D'Auria’nın elinden aldı.

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