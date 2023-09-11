  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Ferzan Özpetek, Mine Vaganti filminin tiyatro uyarlamasına ev sahipliği yapan, Napoli yakınlarındaki Gragnano şehrinin tanıtımına katkılarından dolayı “şehrin anahtarı”yla onurlandırıldı.

Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Dünyanın en ikonik İtalyan ürünlerinden biri olan makarnanın geleneğini ve gelişimini keşfetmek adına gerçekleştirilen etkinlik 7-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Yaşamını İtalya’da sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek’in Mina Vaganti filminin tiyatro versiyonunun geçtiği Gragnano kentinin tanıtımına katkılarından dolayı “şehrin anahtarı” takdim edildi.

Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Gragnano Belediyesi ve Campania Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen ve desteklenen gastronomi etkinliğine katılan Özpetek, İtalya’nın yemek kültürü, tarihi, tiyatrodan sinemaya, sanata, şehirlerin gastronomideki önemine değinen bir konuşma yaptı.

Ferzan Özpetek’e Gragnano’da “Şehrin Anahtarı” takdim edildi

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ferzan Özpetek anahtarı,  Gragnano Belediye Başkanı Aniello D'Auria’nın elinden aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bir milyon lira kazanan Rabia Birsen’in vergiler çıktıktan sonra alacağı para belli oldu
  Magazin

Bir milyon lira kazanan Rabia Birsen’in vergiler çıktıktan sonra alacağı para belli oldu

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı
  Magazin

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı
  Magazin

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı

Müjde Ar denize lağım akıtılmasına isyan etti  
  Magazin

Müjde Ar denize lağım akıtılmasına isyan etti  

Nükhet Duru'dan dikkat çeken itiraf
  Magazin

Nükhet Duru'dan dikkat çeken itiraf

Bambaşka Biri’nin ilk bölümünden ön izleme yayınlandı
  Magazin

Bambaşka Biri’nin ilk bölümünden ön izleme yayınlandı