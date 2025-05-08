 Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Ferit Aktuğ, dayısıyla Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Dayımın doktor kontrolü vardı.



Eşlik ettim. Çok şükür her şeyi iyi çıktı. Sıkıntımız yok" dedi.

Sıcak havayı fırsat bilen dayı-yeğen kısa bir Nişantaşı turu yaptı.

Yemek yiyen oyuncu ve dayısı,

daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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