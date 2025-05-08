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Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Ünlü oyuncu Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü! İşte detaylar...

Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Ferit Aktuğ, dayısıyla Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Dayımın doktor kontrolü vardı.

Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!
Eşlik ettim. Çok şükür her şeyi iyi çıktı. Sıkıntımız yok" dedi.

 Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Sıcak havayı fırsat bilen dayı-yeğen kısa bir Nişantaşı turu yaptı.

 Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

Yemek yiyen oyuncu ve dayısı,

 Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!Ferit Aktuğ dayısını doktor kontrolüne götürdü!

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