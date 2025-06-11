 Ferdi Kadıoğlu baba olacağını açıkladı!

Fenerbahçe'den Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, hayatının en büyük müjdelerinden birini sosyal medya hesabından verdi.

Ferdi Kadıoğlu, paylaşımına "Yeni bölüm için heyecanlıyım" notunu düştü.

Milli futbolcu baba olacağını açıkladı.



Sera Vrij'a geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi eden Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi.

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