BİOCOS MED BİR YAŞINDA

* Hikayesiniz nasıl başlıyor ?

Aslen Bolu’luyuz. Ailem ben çok küçükken Eskişehir’e taşınmış. O yüzden Eskişehir’de doğdum büyüdüm diyebilirim. Çocukluktan itibaren doğanın bize sunduğu nimetleri keşfetmenin peşinden koşarım. Tabiat bize her şeyi sunuyor. Onu korumak ve daha da verimli olmasını sağlamak biz insanların elinde. Okul hayatım boyunca daha çok araştırmaya ve kendimi geliştirmeye başladım. Yaz aylarında mahallemizdeki eczanede tekniker olarak çalıştım. Sonra sağlık sektöründen hiç kopmadım. Tıbbı mümessil olarak iş hayatıma devam ettim. En büyük hayalim yılların tecrübesini birleştirip kendi markamı piyasaya sunmaktı. Bir sene önce Biocos MED markasını kurdum. İlk olarak onarıcı nemlendirici kremin üretimini yaptırıp satışa başladım.

* Nerelerde satılıyorsunuz ?

Seçkin eczanelerde, estetik kliniklerinde, trendyol ve hepsiburada satılıyor. Hollywood ve Dubai’de de satışımız var. Aynı zamanda doktor önerisi ile reçetede yazılabilen bir dermokozmetik bir marka.

DEMİ MOORE’UN DEDİĞİ GİBİ “ TAMDA DİBE VURMAK ÜZEREYKEN KENDİ MARKAMI KURDUM. “

* Hollywood da satılıyor derken ne kadar sıradan ifade ettiniz…

Hollywood’daki ünlü oyuncuların ismini vererek cümleye başlamak isterdim. Ama inşallah yakında o da olacak. Bu yıl 82’ncisi düzenlenen “ Altın Küre Ödül “ töreninde Demi Moore’un yaptığı konuşma gibi olacak ama gerçekten çok küçük yaşlardan itibaren sağlık sektöründe çalışmaya başladım. İş hayatında ve özel hayatımda birçok zorluklar yaşadım. İlk kez kendim için bir şey yaptım. Üstelik tamda umutlarım kırılmış dibe vurmak üzereyken. Belki de altın çağım 2025 başlayacak. Ürünümün Hollywood’da gitme hikayesi de şöyle. Eskişehir’de Biocos MED’in satıldığı güzellik merkezine gelen bir müşteri Hollywood’da ünlülerin gittiği bir lazer merkezinde çalışıyor. Ürünümü tavsiye üzerine almış ve kullanmış. Memnun kalınca çalıştığı lazer merkezinde de satabileceğini söyleyip 20 adet satın almış. Sonra benimle direkt irtibata geçti.

* Kargolar oldukça pahalı gönderimi nasıl yapıyorsunuz ?

Hollywood’da satışını yapan kişinin oldukça geniş bir çevresi var. Yaklaşık altı aydır belli aralıklarla Hollywood’dan Türkiye’ye gelen tanıdıklarına ürünü teslim ediyorum. Onlar ulaştırıyor. Lazer merkezinde cildi destekleyen başka kozmetik ürünlerde satılıyor. Benim ürünüm satıldığında fişi kesiliyor. Bende karşılığında aldığı miktar kadar toplu fatura kesiyorum.

* Bugüne kadar toplam kaç adet sattınız ?

Merkeze gelen ünlü – ünsüz herkes satın alıyor. Altı ay içinde 250 adet. Gönderim yolu şimdilik anlattığım şekilde olduğu için elinde ürün bitse bile hemen ürün gönderme imkanım olmuyor.

* Sizin haberiniz olmasa da çok ünlü birisi veya birileri sizin ürününüzü kullanıyor olabilir.

Evet. Hayatımın her alanında sabır ve mücadele ile her şeyi aşmaya çalıştım. Başkası olsa Hollywood’da ürünü satılıyor diye bir anda hayatı değiştirdi. Ama yine bana düşen pay sabırla beklemek. Tabii şu da var. Benim ürünüm fabrikasyon üretim değil. Kremin içeriğini güvendiğim inandığım eczacı bir arkadaşımla aylarca ar-ge çalışması yaparak oluşturduk. Fabrika gibi çok fazla sayıda üretim yapma imkanımızda yok. Adetlerimiz belirli sayıda. Ürünüme çok güveniyorum. Sağlık bakanlığı onaylıyım. Biliyorum ki bir gün Biocos MED beni Hollywood’da ünlü yapacak.

İNŞALLAH BİRGÜN GEORGE CLOONEY VE JOHNNY DEEP’DE “ BİOCOS MED “ KULLANACAK

* Peki hangi ünlünün ürününüzü kullanmasını istersiniz ?

George Clooney ve Johnny Depp

* Kadın ismi beklerken iki erkek isim geldi…

Erkekler sık sık tıraş olduğu için cildinin bakıma daha çok ihtiyacı var. 18 yaşındaki oğluma bile şimdiden ürünümü kullandırıyorum. İnşallah bir gün onlarda kullanır.

DUBAİ’DE DE BEĞENİLEN BİR ÜRÜN

* Dubai’deki satışınızda buna benzer şekilde mi ?

Esra Nur Türker sayesinde oldu. Ürünümü kullanıp beğenenlerden. Ona da belli sayılarda toplu satış yapıyorum. Güzel yorumlar geliyor.

CİLDİNİZİ HEM NEMLEMDİRİYOR HEM ONARIYOR

* Piyasada birçok ürün var. Neden sizi tercih etsinler ?

İlk kullanımdan itibaren cildinize aydınlık veriyor. Hem nemlendirme hem de onarma özelliği olan bir krem. Kırışıklık ve ince çizgilerde de büyük ölçüde azalma oluyor. Sabah – akşam temiz cilde düzenli uygularsanız daha da hızlı etkisini görürsünüz. Kullananların tavsiye ettiği ve fısıltı gazetesi ilerleyen bir ürün. Ürünüm vegan bir nemlendiricidir. Biraz önce belirttiğim gibi sağlık bakanlığı onaylı tamamen doğal bir içeriğim var.

SIRADA TEMİZLEME JELİ VE GÜNEŞ KREMİ VAR

* Tek bir ürünle mi devam edeceksiniz ?

Bu ürünümü destekleten cilt temizleme jeli ve güneş kremi de çıkaracağım. Amacım tüketicinin az ürün kullanarak sağlıklı bir cilde kavuşması. Şu an iki ürününde ar–ge çalışmasını yapıyoruz. Çok ürün çok üretim istemiyorum. İçeriğinin doğallığını korumak için az öz ürünle ilerlemek en

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