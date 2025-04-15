  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Faruk Pakiş'ten yeni proje

Faruk Pakiş'ten yeni proje... İşte detaylar...

Faruk Pakiş'ten yeni proje

Faruk Pakiş’in başrolünde olduğu Aile Terbiyesi filminin çekimleri tamamlandı.

Faruk Pakiş'ten yeni proje

Doğulu, Mahrem, Canım Annem gibi projelerde rol alan oyuncu Faruk Pakiş, başrolünde olduğu “Aile Terbiyesi” isimli TV filminin çekimlerini tamamladı.

Faruk Pakiş'ten yeni proje

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği aile komedisi türündeki filmde, komik ve vicdanlı olmanın yanı sıra kurnazlığıyla da bilinen Çınar karakterini canlandıran Pakiş; “Çınar, herkesin hayatında sebepsizce çok sevdiği şeytan tüyü olan insanlardan. Ufuk Özkan, Burcu Kara, Orçun Kaptan gibi kıymetli oyuncularla aynı sette çalışmak benim için çok keyifliydi. İlk kez komedi türünde bir işte oynadım, benim için bu projenin yeri her zaman ayrı olacak.” dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!
  Magazin

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Irmak Ünal'ın Bali pozları
  Magazin

Irmak Ünal'ın Bali pozları

İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?
  Magazin

İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?

Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu
  Magazin

Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü pozları!
  Magazin

Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü pozları!

Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı
  Magazin

Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı