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Fahriye Kuru’dan muhteşem yorum

Fahriye Kuru, uzun yıllar aldığı müzik eğitiminin ardından sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a ,müziği ise Ali Kemal Arapoğlu’na ait   “Ne Güzel Bildin” isimli ilk single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Fahriye Kuru’dan muhteşem yorum

İstanbul Belgrad ormanında Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde 24 saat’te  kliplendirilen çalışması için konuşan Fahriye Kuru,”Benim için çok özel bir şarkı oldu.Yıllardır aldığım eğitimin ardından müzikseverlerin karşısına çıkmak benim için oldukça gurur verici.Bundan sonra da durmadan üretmeye ve dinleyicilerle buluşmaya devam edeceğim” dedi.

 

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