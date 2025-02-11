  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten yeni proje açıklaması!

Ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten yeni proje açıklaması! İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten yeni proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten yeni proje açıklaması!

Şık tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, mağazaları gezip alışveriş yaptı.Çocuklarıyla birlikte Magic World Eğlence Merkezi’nde keyifli anlar yaşayan Özçivit ailesi, neşeli halleriyle ilgi odağı oldu. Gazetecilerin “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna yanıt veren Burak Özçivit, “Yeni bir projemiz yok, sadece devam eden projemiz var.” dedi. Fahriye Evcen ise “Şu an yeni bir projem yok.” diyerek net bir açıklamada bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENDİM
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayça İnci, 16 yıldır birlikte olduğu Gökhan Şeşen ile neden evlenemiyor? Oyuncu açıkladı!
  Magazin

Ayça İnci, 16 yıldır birlikte olduğu Gökhan Şeşen ile neden evlenemiyor? Oyuncu açıkladı!

Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Oyuncunun erkek arkadaşı panik oldu!
  Magazin

Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Oyuncunun erkek arkadaşı panik oldu!

Neslihan Atagül Gürcistan kanalına konuk oldu!
  Magazin

Neslihan Atagül Gürcistan kanalına konuk oldu!

Mazhar Alanson hayatını kaybeden kızı Eda Alanson'un ardından ilk kez konuştu
  Magazin

Mazhar Alanson hayatını kaybeden kızı Eda Alanson'un ardından ilk kez konuştu

Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi
  Cemiyet

Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi

Özlem Maden dizideki karakterine hayran
  Magazin

Özlem Maden dizideki karakterine hayran