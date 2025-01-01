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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı... İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yeni yılı evinde karşıladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...
Çift, çocukları Karan ile Kerem ile poz verdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...
Yılbağı ağacının önünde çektirdikleri kareyi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Evcen Instagram'dan paylaştı.

 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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