 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yeni yılı evinde karşıladı.



Çift, çocukları Karan ile Kerem ile poz verdi.



Yılbağı ağacının önünde çektirdikleri kareyi

Evcen Instagram'dan paylaştı.

Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.