Fahriye Evcen ile Burak Özçivit aynı projede mi yer alacak?

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan ile birlikte geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Özçivit ailesi, mağazaları dolaşırken tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Vadistanbul Moda Caddesi'nde çocukları için alışveriş yapan çiftten Burak Özçivit'e, “Eşiniz Fahriye Evcen ile birlikte yeniden bir proje de olmak istermisiniz?” sorusuna Özçivit, “Bakalım, neden olmasın? Zaman gösterir” yanıtını verdi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden Özçivit ailesi, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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