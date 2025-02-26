Fahriye Evcen'den yazdan kalma karelerini paylaştı.

Evinin balkonunda karelerini yayınlayan oyuncu, "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" notunu düştü.

Evcen'e beğeni yağdı.

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