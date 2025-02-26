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Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları... İşte detaylar...

Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...

Fahriye Evcen'den yazdan kalma karelerini paylaştı.

Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...

Evinin balkonunda karelerini yayınlayan oyuncu, "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" notunu düştü.

Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...

Evcen'e beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...Fahriye Evcen'den "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" pozları...

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