 Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı?

Bir süredir birlikte olan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın ayrıldığı konuşuluyor. Aşk Biter mi? oyunuyla izleyici karşısına çıkan çiftin, ayrıldıkları iddia edildi.



Bir süredir beraber görüntülenmeyen ikilinin ayrıldıkları söyleniyor.

Alışık, Akıldan Kalbe projesiyle son günlerde Cannes Film Festivali'nde...

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