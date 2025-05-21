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Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı?

Ünlü çift Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı? İşte detaylar...

Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı?

Bir süredir birlikte olan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın ayrıldığı konuşuluyor. Aşk Biter mi? oyunuyla izleyici karşısına çıkan çiftin, ayrıldıkları iddia edildi.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı?
Bir süredir beraber görüntülenmeyen ikilinin ayrıldıkları söyleniyor.

 Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı mı?

Alışık, Akıldan Kalbe projesiyle son günlerde Cannes Film Festivali'nde...

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