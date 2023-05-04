Evli olan komedyen Tolga Çevik'ten flaş açıklama: Aşka inanmıyorum

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Empati'nin konuğu bu çarşamba Tolga Çevik oldu. "Sahnede tek olmayı seviyorum" diyen ünlü komedyen, "Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlar. Taş düşürüyorum, bunun neresi komik" diyerek gösterilerinde yaşadıklarından örnek verdi.

"AŞKA İNANMIYORUM"

Yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, yaşamına ve kendisine ait bilgiler de paylaşayan Tolga Çevik, "Aşka inanmıyorum" dedi. Çevik, sevginin aşktan daha önemli ve kuvvetli olduğunu savunarak "Sevgi aşkın üstüne çıkıyor. Bizde aşk vardı tabii ki, ilk aşkla başladı ama, aşkın yerini sevgi aldı ve aşkın tozunu attırdı. Biz eşimle 180 derece farklıyız, o siyah sever ben kırmızı, ama bir şey olduğu anda dünya yansa birlikteyizdir" diyerek 20 yıllık evliliğini anlattı.

"EŞİMLE BİRLİKTE OLMAK İÇİN VARIZ"

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi olan eşi Özge Çevik'le 19'uncu yılını bitirmeye hazırlandıkları mutlu evlilikleri için "20 yıl olacak evliliğimizde... Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varız ve çok mutluyuz. ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil" dedi.

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