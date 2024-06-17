Euro 2024 heyecanı +1 ile başladı

+1’in katkılarıyla 14 Haziran'da başlayan ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan futbol festivali, Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor. Türkiye A milli takımımızın da yer aldığı turnuvayı canlı izleme fırsatının yanı sıra, festival boyunca birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler, yarışmalar ve sürpriz konuklar katılımcıları bekliyor.

Bir ay boyunca Kalamış Atatürk Parkı, Şişli Habitat Parkı, Ataşehir Golf Kulübü ve Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı festival alanına dönüşüyor. Katılımcılar maç izleme coşkusunun yanı sıra, alanda vakit geçirebilecekleri birçok aktiviteyi ve eğlenceyi deneyimleyecek. Bu etkinlikler arasında Turnuva Berberi, 90+1 Dövme Stüdyosu, Golcü Bardak Boyama Atölyesi, Vurdu Gol Oldu Hedef Oyunu, Ezeli Rakipler Dev Jenga, DJ performansları ve daha birçok aktivite yer alıyor.



Bu büyük heyecana +1 olmak ve futbol coşkusunu birlikte yaşamak için siz de katılın.

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