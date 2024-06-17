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Euro 2024 heyecanı +1 ile başladı

Tüm futbol severler Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) boyunca heyecan dolu günler yaşayacak. +1’in katkılarıyla düzenlenen futbol festivali bir ay boyunca Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Çankaya Belediyelerinin ev sahipliğinde dört farklı noktada futbolseverlere canlı maç izleme keyfi ve birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Euro 2024 heyecanı +1 ile başladı

+1’in katkılarıyla 14 Haziran'da başlayan ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan futbol festivali, Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor. Türkiye A milli takımımızın da yer aldığı turnuvayı canlı izleme fırsatının yanı sıra, festival boyunca birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler, yarışmalar ve sürpriz konuklar katılımcıları bekliyor.

Euro 2024 heyecanı +1 ile başladı

Bir ay boyunca Kalamış Atatürk Parkı, Şişli Habitat Parkı, Ataşehir Golf Kulübü ve Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı festival alanına dönüşüyor. Katılımcılar maç izleme coşkusunun yanı sıra, alanda vakit geçirebilecekleri birçok aktiviteyi ve eğlenceyi deneyimleyecek. Bu etkinlikler arasında Turnuva Berberi, 90+1 Dövme Stüdyosu, Golcü Bardak Boyama Atölyesi, Vurdu Gol Oldu Hedef Oyunu, Ezeli Rakipler Dev Jenga, DJ performansları ve daha birçok aktivite yer alıyor.

Bu büyük heyecana +1 olmak ve futbol coşkusunu birlikte yaşamak için siz de katılın. 
Detaylar için Kısa Paslar ve 90+1 Instagram hesaplarını takip edin!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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