  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Esra Erol'un AVM tarzı

Esra Erol'un AVM tarzı. İşte detaylar...

Esra Erol'un AVM tarzı

Esra Erol, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

 Esra Erol'un AVM tarzı

Şıklığı ve sade tarzıyla dikkat çeken sunucu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alışveriş turuna İstinyePark Moda Caddesindeki mağazaları gezerek devam eden ünlü sunucu, alışverişini tamamladıktan sonra aracına binerek İstinyePark AVM'den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'i sildiğini açıkladı
  Magazin

Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'i sildiğini açıkladı

Şıklığın Zirvesine: Abiye Elbiseler ve Kombin Önerileri
  Hayatın İçinden

Şıklığın Zirvesine: Abiye Elbiseler ve Kombin Önerileri

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı
  Magazin

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı

Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
  Gündem

Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Çocukların okul öncesi koruyucu ve eğitici meleği: Ceren Toraman
  Hayatın İçinden

Çocukların okul öncesi koruyucu ve eğitici meleği: Ceren Toraman

Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!
  Gündem

Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!