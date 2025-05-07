 Esra Erol'un AVM tarzı

Esra Erol, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Şıklığı ve sade tarzıyla dikkat çeken sunucu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alışveriş turuna İstinyePark Moda Caddesindeki mağazaları gezerek devam eden ünlü sunucu, alışverişini tamamladıktan sonra aracına binerek İstinyePark AVM'den ayrıldı.

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