Dilan Polat, TV8'de ekrana gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Görgüsüz olmadığının altını çizen Dilan Polat, üzerindeki kombin 350 bin TL olduğunu söyledi. Güzellik merkezleri olan Polat, "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" dedi.

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Polat, "Kocamda şimdi de tekne istedim. Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum. Her ay 1 milyon TL’lik yardım dağıtıyorum" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.