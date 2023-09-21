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Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Dilan Polat, TV8'de ekrana gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Görgüsüz olmadığının altını çizen Dilan Polat, üzerindeki kombin 350 bin TL olduğunu söyledi. Güzellik merkezleri olan Polat, "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" dedi.

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Polat, "Kocamda şimdi de tekne istedim. Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum. Her ay 1 milyon TL’lik yardım dağıtıyorum" diye konuştu.

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