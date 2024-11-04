 Eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı yaşadığı süreci anlattı! İnancımı kaybettim...

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği programın bu haftaki konuğu, başarılı şarkıcı Elif Karlı oldu. Geçtiğimiz yıllarda eşini kaybeden ve bu acıyı halen içinde taşıyan Karlı, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.



CENGİZ'İ KAYBETTİKTEN SONRA İNANCIMI KAYBETTİM. DUA ETMEYİ BIRAKTIM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Elif Karlı, eşini kaybettikten sonra inancının sarsıldığını ve dua etmeyi bıraktığını söyledi. Karlı, “Eşimi kaybetmeden önce çok inançlı bir insandım, sürekli dua ederdim. Ama eşimi kaybettikten sonra inancımı kaybettim, dua edemedim. Şimdi elbette toparlandım, Allah’a olan inancım zaten her zaman vardı ama dua etmeye tekrar başladım. Bir gün bir takipçimden gelen mesaj beni kendime getirdi ve Cengiz için tekrar dua etmeye başladım,” ifadelerini kullandı.



CENGİZ'İ SON GÖRÜŞÜMDE BİR ŞEYLER HİSSETMİŞTİM

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Elif Karlı eşi Cengiz Karlı’yı son gördüğü anı da anlattı. O gün doğum günü olması sebebiyle açık görüşte çocuklarıyla birlikte yanına gittiklerini belirten. Karlı, “Cengiz’in iyi olmadığını hissetmiştim, ama o görüşmenin son görüşmemiz olacağını tahmin edemedim. Cenazeye bakmadım bile; Cengiz, benim zihnimde son gördüğüm haliyle yaşıyor,” dedi.

CENGİZ BANA BİR İŞARET GÖNDERDİ

Elif Karlı, eşinin cenaze töreni sonrasında yaşadığı etkileyici bir anıyı da paylaştı. “Cenazeden sonra eve geldik. Dua okunmadan önce lavaboya gittim ve hıçkırarak ağladım. O sırada dua ettim; ‘Ne olur bana bir işaret ver, iyi olduğunu bileyim, ağlamayı bırakacağım,’ dedim. Ellerimi yıkayıp havluya uzandığımda musluğun başlığında bir kalp işareti gördüm. Daha sesli ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Arkadaşlarım geldiğinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca o kalbe baktım, ama o süreci hiç hatırlamıyorum. Sanki başka bir boyuta geçmiş gibiydim o sırada cengiz benimle beraberdi,” diyerek yaşadığı duygusal anları anlattı.

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