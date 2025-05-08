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Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu! İşte detaylar...

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!

Şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
Sezen Aksu'nun tüm beste ve şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satmasına şarkıcı, "Az almış, koskoca Sezen Aksu... Ben doğmadan o üretiyordu" dedi.

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
Üner, "Teklif gelse şarkılarınızı devretmeyi düşür müsünüz?" sorusuna, "Benimki Sezen Abla'ya tabii yaklaşamaz ama 10 sene bu şekilde daha üretirsem belki biraz yaklaşabilirim.

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
Bana dönem dönem böyle teklifler geliyor ama başka planlarım var ileride. Ben mümkün oldukça üretim yapmak istiyorum. Beklentim olmadan müzik yapıyorum" yanıtını verdi.

 

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!

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