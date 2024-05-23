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Erol Evgin yaz turnesi başlıyor

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, sanat hayatının 55. yılında Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleriyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Erol Evgin yaz turnesi başlıyor

Türkiye'yi dolaşacak olan Erol Evgin; 28 Mayıs’ta Adana’da, 30 Mayıs’ta İstanbul’da, 14 Haziran’da Antalya’da, 16 Haziran'da Bursa’da, 18 Haziran’da Ankara’da, 23 Haziran’da İzmir’de, 12 Temmuz’da Bodrum’da, 21 Temmuz'da Kuşadası’nda, 4 Ağustos'ta Datça’da, 16 Ağustos’ta Altınoluk’ta, 18 Ağustos'ta Çeşme'de konserler verecek. 

Erol Evgin yaz turnesi başlıyor

30 MAYIS’TA İSTANBUL’DA 

Erol Evgin, 30 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bu özel gecede sahnesinde sürpriz bir konuk da ağırlayacak olan sanatçı, dört neslin birlikte söylediği sevilen şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı eşsiz şovuyla izleyenlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.

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