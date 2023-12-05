SKD Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve plastiğin geleceğine sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan SOCAR Türkiye’nin ana destekçisi ve DenizBank’ın destekçisi olduğu “YOU BETTER NOTICE” belgeseli 90 dakikadan oluşuyor.

Aktör ve iklim aktivisti Engin Altan Düzyatan’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı 3 bölümden oluşan "YOU BETTER NOTICE" belgeseli ünlü aktörün; Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, İngiltere ve Türkiye'de yaptığı yolculuklarda gerçekleştirdiği çekimlerde, plastik atıkların dünyamızı nasıl tehdit ettiğini göz önüne seriyor. Plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken belgesel Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılmasının önemini vurguluyor.

4 Aralık tarihinde Green Zone Ana Sahne’de Dubai saati ile 13.00’te (TSİ 12.00) düzenlenen panelde, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin konuşmacı olarak yer aldı. Engin Altan Düzyatan’ın yönettiği panelde konuşmaların yanı sıra belgeselin tanıtım filmi de gösterildi.

Panelde konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “endüstri devriminden bu yana yarattığımız çevresel tahribatlar sonucunda ortaya çıkan iklim krizinin, doğal kaynaklarımızı dünya var olduğundan bu yana ilk kez bu kadar yıkıcı şekilde yok ettiğine tanık olduğumuzu ifade ederken, konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Plastik kirliliğinin yarattığı çevresel tahribat iklim krizine sebebiyet veren biyoçeşitlilik kaybına yol açarak tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Mikro plastik kirliliği Everest’in zirvesinden Mariana Çukuruna kadar ulaşmış durumda. “You Better Notice” belgeseli de hepimizin bildiği plastik kirliliği gerçeğini bize yaratıcı şekilde bir kez daha anlatıyor. SKD Türkiye olarak bu belgesele destek vermemizi sağlayan en önemli neden; bireylerden başlayarak, şirketlerin, hükümetlerin, bilim insanlarının birleşerek bu sorun ile mücadele etmesi gerektiği mesajının vurgulanmasıydı. Biz de Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu çalışmalarımız doğrultusunda 24 farklı sektörden 250’ye yakın şirketin atık oluşumunu engelleyerek atıkların değer kazanmasını sağlıyoruz.”

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov ise, yaptığı konuşmada;

“Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye olarak bulunduğumuz topluma, çevreye, doğal kaynaklara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Petkim ile ülkemizdeki petrokimyasal ürün ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılarken, talebin artışına paralel olarak plastiğin verimli kullanımı ve kimyasal geri dönüşümünü hızlandırmaya odaklanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak Ar-Ge projeleri geliştiriyoruz. Birkaç yıl önce üretim tesislerimizdeki atıkların etkin yönetimini yaparak ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldık. Ayrıca tesislerimizin herhangi bir ünitesinde oluşan atıkları anında raporlamak için ‘Dijital Atık Takip Sistemi’ kurduk. Petrokimya ürünleri üreticisi olarak toplumun atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkarak belgeselin ana destekçisi olduk. Belgeselin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş yaptığı konuşmada, artan emisyonların dünyayı geri dönülmez bir hasarın eşiğine getirdiğini; sürdürülebilir gelecek için “geçiş, dönüşüm ve adaptasyon” başlıklarının üzerinde durmak gerektiğini belirtti. Ateş şöyle konuştu: “Enerji, ulaşım, su ve iklim değişikliğinin önlenmesi gibi altyapı hizmetlerine yapılacak yatırım ihtiyacı her yıl artarken, finans sektörü yeşil ekonomiye geçişte hayati rol oynuyor. DenizBank olarak sürdürülebilirlik yol haritamızda, 'kimseyi geride bırakma' mottosuyla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla, 2021’den bu yana KOBİ'lere, tarıma, kadınlara, yenilenebilir enerjiye, genç girişimcilere ve işletmelere 7,2 Milyar kaynak sağladık. Önümüzdeki dönemde de sağlıklı gıda için çiftçimizin desteklenmesini, fırsat eşitliği için kadınlarımızın ekonomiye katılımını, temiz ve yaşanabilir gezegen için doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve bütün bunları emanet gençlerimizi sahiplenerek var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

"YOU BETTER NOTICE" belgeseli tek kullanımlık plastik kullanımını en aza indirmek, geri dönüşüm girişimlerini desteklemek ve kamuoyunda farkındalık yaratarak toplumda sürdürülebilir uygulamaların benimsenerek plastik kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Belgesel ayrıca bireylere, iş dünyasına ve bilim insanlarına bu küresel çevre sorununu çözmek için bir araya gelme çağrısı yapıyor.

Düzyatan ayrıca, 5 Aralık tarihinde Blue Zone, Türkiye Pavilyonu’nda Dubai saati ile 11.00’de (TSİ 10.00) belgeselin çıkış noktasını ve öyküsünü anlatacağı bir konuşma yapacak.

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