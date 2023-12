Engin Altan Düzyatan’ın dünyadaki plastik kirliliğine dikkat çeken "You Better Notice" belgeseli tanıtıldı 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) 30 Kasım - 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenleniyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan’ın gerçekleştirdiği, küresel plastik ve mikroplastik kirliliği sorunlarına dikkat çeken "YOU BETTER NOTICE" belgeseli 4 Aralık tarihinde Green Zone’da düzenlenen lansmanda tanıtıldı.