Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

Dernek üyesi ve yakın dostlarından oluşan 15 kişilik misafirlerini evinde ağırlayan Aslı Aydın kusursuz bir ev sahipliği yaparak misafirleriyle güzel bir gün geçirdi.

Havuz başında başlayan çay kahve sohbetinin ardından hanımlar yemek masasına geçerek birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkardılar. Öğle yemeğine katılan isimler arasında; Türkan Gürsel, İsmet Alpagut, Canan İmer, Seval Bahçıvan, İnci Gazioğlu, Mukaddes Ayça, Gülnur Kamaşak, Naz Kamaşak, Arzu Kunt, Nilgün Vidinli, Ayça Ağca ve Esra Ağca vardı.

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