  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

İş insanı Attec International sahibi aynı zamanda Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyesi Aslı Aydın geçtiğimiz gün Acarkent’deki villasında misafirlerini ağırladı.

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

Dernek üyesi ve yakın dostlarından oluşan 15 kişilik misafirlerini evinde ağırlayan Aslı Aydın kusursuz bir ev sahipliği yaparak misafirleriyle güzel bir gün geçirdi.

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

Havuz başında başlayan çay kahve sohbetinin ardından hanımlar yemek masasına geçerek birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkardılar. Öğle yemeğine katılan isimler arasında; Türkan Gürsel, İsmet Alpagut, Canan İmer, Seval Bahçıvan, İnci Gazioğlu, Mukaddes Ayça, Gülnur Kamaşak, Naz Kamaşak, Arzu Kunt, Nilgün Vidinli, Ayça Ağca ve Esra Ağca vardı. 

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!
  Magazin

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

İtalya'ya dört yeni dizi
  Magazin

İtalya'ya dört yeni dizi

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
  Gündem

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı
  Magazin

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı

Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül
  Magazin

Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi
  Magazin

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi