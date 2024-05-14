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Buray Adıyamanlılara moral oldu

Ünlü şarkıcı Buray Adıyamanlılara moral oldu. İşte detaylar...

Buray Adıyamanlılara moral oldu

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, önceki akşam gençlik haftası kapsamında Adıyaman UmutKent’te sahne aldı.

 Buray Adıyamanlılara moral oldu

Sevenlerinin konser alanına akın ettiği akşamda Buray en güzel şarkılarını Adıyamanlılar için söyledi. Buray, 7’den 70’e konser alanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirerek depremzedelere moral oldu.

Buray Adıyamanlılara moral oldu
19 Mayıs Gençlik haftasında Adıyamanlı hayranlarıyla yeniden hep birlikte olmanın sevincini paylaşan sanatçı: “Türkiye ve Adıyaman olarak çok acılar çektik. Ama şimdi bu yaraları sarma zamanı sevgiyle, aşkla ve şarkılarla mutlu olma zamanı geldi. Bu konsere vesile olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah ülkece bir daha böyle bir acı ile karşılaşmayız” dedi.

 Buray Adıyamanlılara moral oldu

Konser alanını hınca hınç dolduran öğrencilerin karşılamasıyla büyük mutluluk duyan Buray öğrencilerle sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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