 Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yeni sezon için dizi görüşmeleri olduğunu belirten oyuncu, "Annem tiyatro yapıyor. Annem dizi temposundan biraz yoruluyor. Tiyatro beslediği için onu yapıyor. Amerika'da oyunculuk okudum. Profesyonel olarak komedi yapmadım, denemek istiyorum. İnşallah annem ya da Doğu (Demirkol) ile yaparım. Doğduğum andan itibaren babamdan hep eğitim aldım. Oyunculuk konusunda tüyoları hep vardı. Babam bana çok güvenirdi, 'Benim kızım yapar' derdi hep. Hep yanımdaydı. Her şeyi bana bırakırdı. Annem daha detaycıdır ve mükemmeliyetçidir. O yüzden hep yaptığım şeye karşı motiveydim. Babam, evin içerisinde resim, heykel yapar ya da yazardı. Ben de bir saniye boş durmayı sevmiyorum. Ben de resim yapıyorum. Bana bunları aşıladı" dedi.

Babasıyla annesinin 'Olacak O Kadar' programını hep izlediğini belirten Kırca, "Hayatım hep izleyerek geçti. Babamı özlediğim de açıp, izliyorum. Ders niteliğinde de izliyorum. Kendim açıp izlemesem de Instagram'dan biri gönderiyor ya da YouTube'da karşıma çıkıyor. En çok annem ile babamın kavga skeçlerini seviyorum" diye konuştu.



İNŞALLAH EVLİLİKLE TAÇLANDIRIRIZ

Oyuncu, "O kavgaların gerçeklik payı var mı?" sorusuna, "Olmaz mı? İki deli" yanıtını verdi.



Babasıyla annesinin yıllar sonra tekrar barışıp evlenmelerine ise oyuncu, "Çok küçüktüm, sanırım yedi yaşındaydım. Düğününe gittim. Enteresandı. Psikolojimi bozdu" diyerek, esprisini yaptı. Kırca, "Günümüz komedyenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim... Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri Doğu" cevabını verdi.



Doğu Demirkol ile sevgili olan ve alyansıyla dikkat çeken Kırca "Evlilik var mı?" sorusuna, "Annemin alyansı... İçinde Levent yazıyor. Babamı taşıyorum parmağımda... 1.5 sene oldu birliktelik Doğu'yla. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin." diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.