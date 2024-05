Ajda Pekkan ilk stadyum konserinin detaylarını açıkladı! 600 bin dolarlık sahne kuruluyor

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu’nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. BWO Yapım tarafından gerçekleşecek bu olağanüstü konserde Süperstar’a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Süperstar için Beşiktaş Stadyumu'nda 800 m2'lik, 500 - 600 bin dolar maliyette dev bir sahne kuruluyor. Konserde her bir şarkı için özel led ışıkları eşliğinde görsel şova imza atılacak. Stadyumda uzakta olan dinleyiciler ise dev ekranlardan sanatçıyı rahatlıkla izleyebilecek. 13 sanatçının eşlik edeceği Ajda Pekkan'a 40 kişilik bir dev orkestra ekibi ile Kolombiyalı ve Ukraynalı yabancı dansçılardan oluşan 18 kişilik bir dansçı ekibi eşlik edecek. Ajda Pekkan konser öncesi 6 prova yapacak. Günleri, modacısı Burcu Sedef eşliğinde kostüm provaları ve repertuvar çalışmaları ile geçiyor... Pekkan konserinde, Andrea Bocelli konserinde de olacağı gibi saha içerisine çimler üzerine sandalyeler konulacak. Protokol ve vip konuklar burada ağırlanacak. Konserin biletleri ise tükenmek üzere.

-Büyük konsere nasıl hazırlanıyorsunuz?

-Her konserime ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi büyük bir heyecanla hazırlanıyorum. Kıbrıs'ta ki bir bayram konserimde olsa, Harbiye konseri de olsa bu böyle... Stadyum hiç deneyimlemediğim bir atmosfer ve büyük bir arena olduğu için daha büyük bir heyecan yaşıyorum. Her hafta 2 kere şan dersi alıyorum, sporumu, pilatesi aksatmamaya özen gösteriyorum. Yediğime içtiğime mutlaka dikkat ediyorum, biraz kaçırsam ölçüyü diyete başlıyorum... Her hafta özenli repertuvar çalışmalarım olur.

-Stad konserinizde kaç kişilik bir ekip sizinle birlikte sahne alacak?

-Beşiktaş Stadyumu konserinde 40 kişilik bir orkestra ve 16 kişilik yabancı dansçı grubu olacak. Dansçılar Kolombiya ve Ukrayna'dan. BWO Entertainment 'in organize ettiği konserde müzisyen arkadaşlarım ve sanatçı dostlarımla birlikte tarihi ve görsel bir şova imza atacağız. Öncesinde tabi orkestra ile 6 provamız olacak. Modacım Burcu Sedef ile kostüm provalarımız harıl harıl sürüyor.

-13 sanatçı konuk olacak demiştiniz...

-Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. Selda Bağcan Amerika turnesinden döner dönmez benimle Beşiktaş Stadı'nda ki konserime katılacak. Ayşe Ersayın ile bir sözümüz vardı onu yerine getirmiş olacağız. Nilüfer ile de dostluğumuz eskiye dayanıyor. Mazhar-Fuat-Özkan ile 80'li yıllarda birlikte çalışmıştık. Yıllar sonra Mazhar-Fuat ile aynı sahneyi paylaşmaktan büyük keyif duyacağım. Sağolsun genç arkadaşlarım da katılacaklar bana ayrıca şarkı da hediye etmek istiyorlar. Konsere eşlik edecek bütün sanatçı arkadaşlarım onur duyduklarını söylediler. Ben de onlarla aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım.

-Son anda yeni sürpriz bir isim olabilir mi?

- Adı üstünde sürpriz! Bizde sürprizler bitmez!..

- Nasıl bir sahne kurulacak?

-800 metre karelik büyük bir sahne kurulacak. Çok özel bir sahne konsepti olacak. BWO Yapım seyircimiz için hiçbir özen ve masraftan kaçınmıyor. Özel ışık tasarımı ledler ve dev ekranlar ile yaklaşık 500 - 600 bin dolarlık bir sahne kurulacak. Gerek sahne düzeni, gerek oturma setapı ile her şey seyirciye özel olacak.

-Ajda Forever Türkiye turnesi programınız nasıl?

-24 Mayıs'ta Antalya'dan turneye başlıyoruz. Geçen yıl 45 yıl aradan sonra Adana da konser vermiştim, yoğun ilgi üzerine bu yıl 27 Mayıs'ta yeniden Adanalalılarla buluşacağız. 12 Haziran da İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda sevenlerimle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. 24 Haziran Bursa, 19 Haziran İzmir Kültürpark, sonrasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserlerim olacak.

- Ajda Forever Türkiye Turnesi programınıza yeni ilaveler oldu mu?

-Ajda Forever Türkiye turnesine yaz sonu Ankara, Gaziantep, Diyarbakır'ı da ekledik... 28 Ağustos da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konseri olacak.

-Aspendos ve Efes konserleri?

-O konserler senfonik bir konsept olacaktı, bizim bu sene ki tempomuzun yoğunluğundan dolayı sonraki yıla erteledik... Sağolsun Kerki Solfej organizasyondan Turgut Kerki üzerimize titriyor, onları da ilerleyen zamanda en güzel şekilde gerçekleştireceğiz.

-Yurt dışı konserleriniz olacak mı?

-Kanada'nın Toronto şehrinde konserimiz olacak. Çok istediler, büyük ihtimalle 19 Ekim de olacak. Aralık gibi Royal Albert Hall de ve ardından aynı formatta AKM de çok özel konserler olacak.

-Bundan sonra Madonna gibi tamamen ücretsiz bir konser olabilir mi?

-Ücretsiz halk konserleri her kesimden izleyiciyi kucaklıyor... Güçlü bir sponsor olursa neden olmasın.

