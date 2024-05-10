  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı! İşte detaylar...

Hande Erçel müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!

Hakan Sabancı ile evleneceği konuşulan Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!

Hande Erçel müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!
Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla beraber Lizbon tatiline gitti.

Hande Erçel müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!

Erçel'e cemiyet dünyasından ünlü isimler de eşlik etti. Dila Tarkan ve Sima Tarkan da Lizbon'daydı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 5
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Devran İskender'den kötü haber!
  Gündem

Devran İskender'den kötü haber!

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu
  Güncel

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
  Magazin

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!

Giray Altınok'tan şok itiraf!
  Magazin

Giray Altınok'tan şok itiraf!

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor
  Magazin

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor