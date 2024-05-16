 İtalya'ya dört yeni dizi

'Aile', 'Ya Çok Seversen',

'Gülcemal' ve 'Yargı', Türk dizileri Avrupa ve Dünya’da ses getirmeye devam ediyor.



Ay Yapım ve Med yapım dağıtım şirketi Madd, Avrupa'nın en önemli pazarlarından

biri olan İtalya'da rekor satışlar gerçekleştirdiğini ve Mediaset’e dört yeni

dizinin satışını duyurdu.

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