  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İtalya'ya dört yeni dizi

İtalya'ya dört yeni dizi... İşte detaylar...

İtalya'ya dört yeni dizi

'Aile', 'Ya Çok Seversen',

 İtalya'ya dört yeni dizi

'Gülcemal' ve 'Yargı', Türk dizileri Avrupa ve Dünya’da ses getirmeye devam ediyor.

İtalya'ya dört yeni dizi
Ay Yapım ve Med yapım dağıtım şirketi Madd, Avrupa'nın en önemli pazarlarından

 İtalya'ya dört yeni dizi

biri olan İtalya'da rekor satışlar gerçekleştirdiğini ve Mediaset’e dört yeni

 İtalya'ya dört yeni dizi

dizinin satışını duyurdu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!
  Magazin

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
  Gündem

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği
  Cemiyet

Bol sohbetli ve keyifli öğle yemeği

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı
  Magazin

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı

Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül
  Magazin

Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi
  Magazin

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi