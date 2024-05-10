Devran İskender'den kötü haber!

Devran İskender, lösemi hastalığına yakalandı.



Ünlü şarkıcı, haberi Instagram'dan kendisi duyurdu.



İskender, önümüzdeki günlerde tedaviye başlayacağını belirtip, dua istedi.

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