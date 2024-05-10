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Devran İskender'den kötü haber!

Ünlü şarkıcı Devran İskender'den kötü haber! İşte detaylar...

Devran İskender'den kötü haber!

Devran İskender, lösemi hastalığına yakalandı.

Devran İskender'den kötü haber!
Ünlü şarkıcı, haberi Instagram'dan kendisi duyurdu.

Devran İskender'den kötü haber!
İskender, önümüzdeki günlerde tedaviye başlayacağını belirtip, dua istedi.

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