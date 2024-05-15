  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?

Ünlü isim Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in haberine göre; Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?
Yüzünde estetik operasyonları yapan şarkıcı, "Yeni yüz, yeni enerji kattı. Biraz ödem kaldı yüzümde... Mevcudu ve geleceği korumak için yaptırdım. Değişim değil, bilinçli bir müdahale... İşime ve seyircime saygı" dedi.

Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Görgüzel, "Asla ağzımı açmayacağım. Bazı kitle tarafından çirkin şeylere maruz kalıyorum. Bundan sonra sahnem ve oyunculukla ilgili konuşurum. Anlaşılmamak acı veriyor" diye konuştu.

Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?
Sahne kıyafeti ve dansıyla konuşulmasına şarkıcı, "Yeni Selen gençleşti ama ben olgunlaştım. Biraz değişecek gibi hissediyorum. Artık coşkumu hak edeceklerle paylaşmaya karar verdim. Haksız eleştirilere üzülüyorum. Biraz olgunlaşmış ve kontrollü Selen olacak. Bir sürü dansçıyla yapılan dansı tek başıma yapıyorum. Ciddi emek ve çalışma var bir laf ediyorum, ne klip ne de oynadığım işler konuşuluyor. Bir de olursa aşk konuşulur" açıklamasını yaptı.

 Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?

ÜNLÜ EVLİLİKLERİ SAĞLIKLI GİTMEZ
Görgüzel, "Aşk mı var?" sorusuna, "Olacak inşallah" dedi. Şarkıcı, "İki ünlü ismin aşk yaşaması zor mu?" sorusuna, "Ünlülük ve popülaritesi eşit olmalı... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi... O zaman ego çatışması olmuyor.

 Selen Görgüzel'den radikal karar! Aşk sorusuna bakın ne cevap verdi?

Birisi birinin önüne geçerse çatışma olabilir. Bu durum arkadaşta bile rahatsız eder. Dikkat edin çok ünlüler birbiriyle arkadaş olmaz. Ünlü evlilikleri sağlıklı gitmez" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Nihal Candan neden hüngür hüngür ağladı? 28 yıl hapis istemine ne dedi? Kimden korkuyor?
  Gündem

Nihal Candan neden hüngür hüngür ağladı? 28 yıl hapis istemine ne dedi? Kimden korkuyor?

Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti
  Mekan

Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Ünlü model Tuğba Özay deniz sezonunu açtı
  Magazin

Ünlü model Tuğba Özay deniz sezonunu açtı

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı
  Magazin

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Begüm Öner'den film müjdesi
  Magazin

Begüm Öner'den film müjdesi