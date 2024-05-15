Snob Magazin'in haberine göre; Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yüzünde estetik operasyonları yapan şarkıcı, "Yeni yüz, yeni enerji kattı. Biraz ödem kaldı yüzümde... Mevcudu ve geleceği korumak için yaptırdım. Değişim değil, bilinçli bir müdahale... İşime ve seyircime saygı" dedi.



Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Görgüzel, "Asla ağzımı açmayacağım. Bazı kitle tarafından çirkin şeylere maruz kalıyorum. Bundan sonra sahnem ve oyunculukla ilgili konuşurum. Anlaşılmamak acı veriyor" diye konuştu.



Sahne kıyafeti ve dansıyla konuşulmasına şarkıcı, "Yeni Selen gençleşti ama ben olgunlaştım. Biraz değişecek gibi hissediyorum. Artık coşkumu hak edeceklerle paylaşmaya karar verdim. Haksız eleştirilere üzülüyorum. Biraz olgunlaşmış ve kontrollü Selen olacak. Bir sürü dansçıyla yapılan dansı tek başıma yapıyorum. Ciddi emek ve çalışma var bir laf ediyorum, ne klip ne de oynadığım işler konuşuluyor. Bir de olursa aşk konuşulur" açıklamasını yaptı.

ÜNLÜ EVLİLİKLERİ SAĞLIKLI GİTMEZ

Görgüzel, "Aşk mı var?" sorusuna, "Olacak inşallah" dedi. Şarkıcı, "İki ünlü ismin aşk yaşaması zor mu?" sorusuna, "Ünlülük ve popülaritesi eşit olmalı... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi... O zaman ego çatışması olmuyor.

Birisi birinin önüne geçerse çatışma olabilir. Bu durum arkadaşta bile rahatsız eder. Dikkat edin çok ünlüler birbiriyle arkadaş olmaz. Ünlü evlilikleri sağlıklı gitmez" yanıtını verdi.

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