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'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin

'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin. İşte detaylar...

'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin

Ferzan Özpetek’in son filmi Diamanti, İtalya’nın en prestijli ödüllerinin takdim edildiği David di Donatello Ödülleri'nde “En İyi Seyirci Özel Ödülü’ne layık görüldü.

 'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin

İtalya’nın en prestijli ödülleri olan ve sinema otoritelerinin merakla beklediği 70. David di Donatello ödülleri sahiplerini buldu. Ferzan Özpetek’in son filmi Diamanti, seyircinin takdiriyle En İyi Seyirci Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin
Seyircinin coşkulu alkışları arasında ödülü alan usta yönetmen Ferzan Özpetek, seyirci tarafından ödüllendirilmenin kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu ifade etti. Gecede, En İyi Film Ödülü’nü ise Maura Delpero’nun savaş draması Vermiglio aldı.

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