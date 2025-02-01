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En Derin ve RBX’ten işbirliği 

Türk rap sahnesinin yükselen ismi En Derin, Amerikalı rap efsanesi RBX ile güçlerini birleştirdi. 

En Derin ve RBX’ten işbirliği 

“Heatmizer 2”, West Coast ve Türk rap tarzlarını harmanlayan güçlü prodüksiyonu ve çarpıcı sözleriyle dikkat çekiyor.

RBX, Dr. Dre’nin The Chronic, Snoop Dogg’un Doggystyle ve Eminem’in The Marshall Mathers LP albümlerinde yer almış köklü bir isim. En Derin’in RBX ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, Türk rapinin uluslararası sahnedeki yükselişine büyük katkı sağlıyor.İProdüksiyonunu da üstlenen En Derin, bu parçayla yalnızca bir rap sanatçısı değil, aynı zamanda güçlü bir yapımcı olduğunu da kanıtlıyor.

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