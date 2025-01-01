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Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı! İşte detaylar...

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Emre Altuğ, 31 Aralık gecesi Nuh'un Gemisi Delux Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, "Öncelikle güzel ülkemin güzel insanlarına, çocukların ağlamadığı, kadınların üzülmediği, adamların ezilmediği bir 2025 diliyorum. Sonrasında da bolluk, bereket, refah ve huzur." dedi.

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!
OYUNCULUK VE ŞARKICILIĞI AYIRAMAM
"Oyunculuk mu yoksa sahne mi daha çok heyecanlandırıyor?" sorusunu Altuğ, "Bunu ayırmam çok zor. Bu bana iki bacağımdan hangisini istediğimi sormak gibi bir şey. İkisi de benim için çok özel ve heyecan verici. Her iki işi de yapabildiğime inanıyorum. Profesyonel şarkıcılıkta 25 seneyi geride bırakmışım ama bir de bunun 10 sene evveli var. 89 yılında şarkıcılığa, 92'de oyunculuğa başladım. İkisinde de yapmaya muktedirim ve ikisinden de keyif alıyorum." diyerek cevapladı.

 Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

KENDİME ZAMAN AYIRABİLİYORUM
"Kendinize zaman ayıramadığınız ve bunun için yine kendinize kızdığınız oluyor mu?" sorusuna Altuğ, "Kendime zaman ayırabiliyorum. Bu işler benim için aynı zamanda hobi gibi olduğu için, yaparken yorulmuyorum. Elbette bazen fiziken ve zihnen yorulduğumuz oluyor ama kendimi yorgun hissetmiyorum ve bu yönde bir şikayetim yok. Benim başka bir meşgalem yok." diyerek yanıtladı.

 Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

HAYATIMIN PROJESİ
Yeni projesi 'Bir Pop Masalı'yla alakalı konuşan Altuğ, "Hayatımın en önemli projesi olarak bakıyorum. "Bir Pop Masalı" Türk popunun son 70 yılının anlatıldığı, bolca şarkılı danslı ve geniş müzisyen kadrosuna sahip, metin üzerine oluşturulmuş bir konser. Ben bu işin hem hazırlayıcısı, hem anlatıcısı, hem de şarkıcısıyım. Yaklaşık 70 kişilik bir ekip görev alıyor. 22 Şubat'ta sahne alacağız." dedi.


AŞK YENİDEN
Altuğ'u dinlemeye gelenler arasında İsmail Hacıoğlu ve boşandığı eşi Duygu Kaya Kumarki vardı.

 Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Boşandıktan sonra tekrar barışıp ayrılan çift, konseri dinlemeye beraber geldi. Erkeklerde yanar şarkısını söyledi sırada kendisini dinlemeye gelen oyuncu arkadaşı İsmail Hacıoğlu’na takılan Altuğ, "Erkeklerde yanar, hem de nasıl yanar hacı iyi bilir o işi” diyerek Hacıoğlu’nu gösterdi.

 Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Yanında boşandığı eşi oturan İsmail Hacıoğlu ise gülerek eliyle yüzünü kapattı.

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