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Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Ünlü sanatçı Emre Altuğ'dan itiraf! İşte detaylar...

Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı.

 Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, "Hem dizi hem de müzik çalışmalarınız yoğun tempo içerisinde devam ediyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ‘Ben bu tempoyu seviyorum. Tatil yapmak, dinlenmek bana iyi gelmiyor. 3 günden sonra sıkılıp çalışmak istiyorum." dedi.

 Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Geçtiğimiz gün yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları, "Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi? 'Geçiyor’ işte." sözleriyle paylaşan Altuğ, “Ben kayıttayken ekibimi özellikle istemiştim. Öyle bir an yakalamış arkadaşım. Son 10 yılda arka arkaya gelişen olaylarla dolu. Onlar aklıma geldi, duygulandım. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu. Hüzünlü ama umut veren bir şarkı.” dedi.

Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim
SIRTIMI OĞULLARIMA YASLADIM
Basın mensuplarının ısrarı üzerine son 10 yılda yaşadıklarını anlatan Altuğ, “Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor.’ dedi.

Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim
Basın mensuplarının "Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım.” dedi.

 Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Röportaj sonrası sahneye çıkan Altuğ, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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