Emir Can İğrek’ten Bilecik’te muhteşem konser

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Bilecikliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Yaklaşık 50 bin Bilecikli ile şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Emir Can İğrek ise 30 Ağustos zafer bayramı ve kurtuluş günü gibi anlamlı günlerde Bilecik’te olduğu için duyduğu mutluluğu belirterek, kendisini Bileciklilerle buluşturan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Emir Can İğrek’e Başkan Subaşı Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk görseli hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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