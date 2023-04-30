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Emel Sayın Ankara’da sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı

Uzun yıllar sonra Ankara'da ilk kez Günay Restaurant’ta sahne alan Emel Sayın, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Emel Sayın Ankara’da sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Emel Sayın, hınça hınç dolu olan Günay Restaurant’ta Taşkın Sabah Orchestrası eşliğinde Türk Müziği ve Yeşilçam Şarkılarının yanı sıra Kayahan ve Sezen Aksu’dan da şarkıları seslendirdi.

Emel Sayın Ankara’da sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı

Emel Sayın, Günay Sahnesinde sevenlerine çoktur yakında Single çıkartacağının müjdesini verdi.

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