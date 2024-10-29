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Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu! İşte detaylar...

Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

Başrollerini Elit Andaç Çam ve aynı zamanda oyunun yazarı olan Bülent Emrah Parlak’ın üstlendiği “Leyla ile Mecnun Değil” tiyatro oyunu, her gösteriminde kapalı gişe oynayarak izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

 Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

Galatasaray-Beşiktaş derbisine denk gelmesine rağmen Trump Sahne’de sergilenen oyuna olan büyük ilgi dikkat çekti.

Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!
Derbi günü bile tiyatroya akın eden izleyiciler, uzun kuyruklar oluşturarak salona girdi. Koyu Beşiktaş taraftarları olan Parlak, oyuna hazırlanırken bile kuliste cep telefonundan maçı takip etti. Oyunun heyecanını yaşayan Çam ise duruma esprili bir dille yaklaşarak, “Bence tiyatro sanatımıza futbolu karıştırmasak daha hoş olabilir,” diyerek güldürdü.

 Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

Yurtdışında da büyük beğeni kazanan “Leyla ile Mecnun Değil” için yeni bir turne hazırlığında olan ikili, Frankfurt, Zürih ve Dublin gibi şehirleri kapsayan geniş bir Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

 Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

“Her sahnede oynamak bize ayrı bir keyif veriyor, sahneye çıktıkça daha çok oynama isteği duyuyoruz,” diyen Çam ve Parlak, Avrupa’yı dolaşacakları bu turne için oldukça heyecanlı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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