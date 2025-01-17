  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Elif Kaya’dan İstanbul’a Sesleniş

Elif Kaya, “İstanbul”da yalnızlık, geçmişin izleri ve şehirle kurulan derin bağ üzerinden duygusal bir hikâye anlatıyor. Şarkının etkileyici atmosferi ve güçlü sözleri, dinleyiciyi İstanbul’un karmaşık ama büyüleyici dokusuna çekiyor.

Elif Kaya’dan İstanbul’a Sesleniş

Söz ve müziği Elif Kaya’ya ait olan bu özel parça, Selim Çaldıran ve Elif Kaya'nın ortak prodüksiyonuyla dinleyiciyle buluştu.

Elif Kaya’dan İstanbul’a Sesleniş

Bu sıradışı parça, Elif Kaya’nın yenilikçi müzik yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. “İstanbul”, hem Türk müziği severlerin hem de global dinleyicilerin ilgisini çekecek güçlü bir yapıt olarak öne çıkıyor. 

İstanbul

Konuşturma benim yalnızlığımı,
Ben de kimse yok.
Arama boşuna, çalma kapımı.

Nefes nefese koşturur,
Durur, çırpınır korkulara.
Yükselir rüzgâr dolu trenler,
Vagonları bak nerede?
Yıldızlar da düşer gündüze.

Yakalar paçamdan, bırakmaz beni geçmiş.
Kuklalarım var benim, örtülü çeyizlerim.
Benim derinliğim,
Senin derinliğinde kuyularda.

Kaldım İstanbul.
Çağırdın, geldim İstanbul.

Bir yük gibi sırtından inmezdim,
Omuzlarından denizi görürüm diye.
Bir yük gibi omuzlarında kaldım,
İnmezdim İstanbul.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Enis Destan nişana karşı çıkan annesini sildi!
  Magazin

Enis Destan nişana karşı çıkan annesini sildi!

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!
  Magazin

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!

Yağmur Yüksel 'Kan Çiçekleri'ne böyle veda etti!
  Magazin

Yağmur Yüksel 'Kan Çiçekleri'ne böyle veda etti!

Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet
  Magazin

Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet

Yönetmen İhsan Taş memleketi Batman’ın ruhunu sinemaya taşıyor
  Magazin

Yönetmen İhsan Taş memleketi Batman’ın ruhunu sinemaya taşıyor

Komedinin gücüne inanıyorum 
  Magazin

Komedinin gücüne inanıyorum 