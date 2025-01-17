Elif Kaya’dan İstanbul’a Sesleniş

Söz ve müziği Elif Kaya’ya ait olan bu özel parça, Selim Çaldıran ve Elif Kaya'nın ortak prodüksiyonuyla dinleyiciyle buluştu.

Bu sıradışı parça, Elif Kaya’nın yenilikçi müzik yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. “İstanbul”, hem Türk müziği severlerin hem de global dinleyicilerin ilgisini çekecek güçlü bir yapıt olarak öne çıkıyor.

İstanbul



Konuşturma benim yalnızlığımı,

Ben de kimse yok.

Arama boşuna, çalma kapımı.



Nefes nefese koşturur,

Durur, çırpınır korkulara.

Yükselir rüzgâr dolu trenler,

Vagonları bak nerede?

Yıldızlar da düşer gündüze.



Yakalar paçamdan, bırakmaz beni geçmiş.

Kuklalarım var benim, örtülü çeyizlerim.

Benim derinliğim,

Senin derinliğinde kuyularda.



Kaldım İstanbul.

Çağırdın, geldim İstanbul.



Bir yük gibi sırtından inmezdim,

Omuzlarından denizi görürüm diye.

Bir yük gibi omuzlarında kaldım,

İnmezdim İstanbul.

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