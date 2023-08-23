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Elif İnci Aras doğum gününde 3 dilek tuttu

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif inci Aras, yeni bir yaşına girişini çok özel bir pasta ile kutladı.

Elif İnci Aras doğum gününde 3 dilek tuttu

Yaz tatillerini Bodrum'da Barış Baran Aras geçtiğimiz günlerde 9 yaşına giren oğlu Atlas ile anneye bir sürpriz hazırlayıp muhteşem yatları ile rotalarını Leros Adasına çevirdiler.

Elif İnci Aras doğum gününde 3 dilek tuttu

Huzur adası olarak bilinen keyifli buluşmada sağlık, huzur ve mutluluk olarak 3 dilek tuttuk diyerek doğum günü pastasını birlikte kesen Aras ailesinin bu anlamlı gün sevinci objektife yansıdı.

Leros dönüşü yakın dostları Elif İnci Aras’a sürpriz yaparak Luca’da akşam yemeğinin ardından ikinci doğum günü pastasını üfledi. 

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