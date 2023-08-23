Yaz tatillerini Bodrum'da Barış Baran Aras geçtiğimiz günlerde 9 yaşına giren oğlu Atlas ile anneye bir sürpriz hazırlayıp muhteşem yatları ile rotalarını Leros Adasına çevirdiler.

Huzur adası olarak bilinen keyifli buluşmada sağlık, huzur ve mutluluk olarak 3 dilek tuttuk diyerek doğum günü pastasını birlikte kesen Aras ailesinin bu anlamlı gün sevinci objektife yansıdı.

Leros dönüşü yakın dostları Elif İnci Aras’a sürpriz yaparak Luca’da akşam yemeğinin ardından ikinci doğum günü pastasını üfledi.

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