Yeni yıl için dileklerini paylaşan oyuncu Elif Aysel Nazim, "Yeni bir yıl, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar olsun. 2025’te hepimizin kalbinin sesi, cesaret ve sevgiyle dolsun. Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dilerim!" diyerek, sevenlerine pozitif bir mesaj verdi.

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