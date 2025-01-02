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Elif Aysel Nazim 2025'e DJ kabininde girdi

Başarılı oyuncu Elif Aysel Nazim, önceki akşam Simurg Lounge adlı mekanda yeni yılın ilk saatlerinde DJ kabinine geçerek konukları coşturdu. Enerjisiyle geceyi unutulmaz kılan oyuncu, çaldığı şarkılarla herkesi dans ettirdi.

Elif Aysel Nazim 2025'e DJ kabininde girdi

Yeni yıl için dileklerini paylaşan oyuncu Elif Aysel Nazim, "Yeni bir yıl, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar olsun. 2025’te hepimizin kalbinin sesi, cesaret ve sevgiyle dolsun. Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dilerim!" diyerek, sevenlerine pozitif bir mesaj verdi.

Elif Aysel Nazim 2025'e DJ kabininde girdi

 

 

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