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Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli. İşte detaylar...

Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Yapım süreci Piktora Yapım tarafından yürütülen, yönetmen koltuğunda Fatih Ahmet Kaya’nın oturduğu yeni belgesel serisi Elçin Sangu ile 101, Gain’de izleyiciyle buluştu.

 Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Özgün anlatımı ve dikkat çekici görselliğiyle öne çıkan belgesel, az bilinen ama ilgi uyandıran konuları bilimsel ve eğlenceli bir dille ele alıyor.

 Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Ajans olarak Depart Company’nin yer aldığı, prodüktörlüğünü Umut Kurt üstlendiği 10 bölümlük belgeselin çekimleri yedi günde tamamlandı.

Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli
Üç aylık detaylı bir post prodüksiyon sürecinin ardından yayınlanan seri, her bölümde değişen dekorları, güçlü anlatım dili ve yaratıcı kurgusuyla hem içerik hem de görsellik açısından öne çıkıyor.

 Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Sanat, kostüm, saç-makyaj, ışık ve kamera gibi tüm yaratıcı unsurların uyumla planlandığı yapımda, görsel bütünlük dikkatle korunuyor.

 Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Piktora Yapım’ın titiz çalışması ve Fatih Ahmet Kaya’nın yönetmenliği sayesinde belgesel, dijital platformlarda ses getiren yapımlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

 

 

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