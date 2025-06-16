 Ekin Uzunlar’dan yeni tekli Aldılar Hevesimi

Ekin Uzunlar, sözleri Timur Taşçı’ya müziği Halil Yılmaz’a ait olan Aldılar Hevesimi isimli yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.



Sanatçının büyülü kemençesi ve farklı tarzıyla karşımıza çıktığı bu hareketli klibin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.



Karadenizli şarkıcının yeni teklisini yayınlanmasının ardından klip, sevenleri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Uzunlar, “Yaza güzel bir giriş yaptık. Şarkımız çok beğenildi. Tam bir yaz şarkısı oldu, tam bir Ekin Uzunlar şarkısı diyebilirim” şeklinde konuştu.

Bu yaz ilk kez 13 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek olan başarılı sanatçı, tüm sevenlerini sürprizlerle dolu sahne performansına davet etti.

Klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunlar, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Volkan Konak ile ilgili de konuştu. Volkan Konak ile yıllara dayalı ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu vurgulayan Uzunlar, Konak’ın müzikal olarak açtığı yoldan ilerlediğini söyledi.



Ekin Uzunlar, “Volkan Konak’ı her sahnemizde şarkılarıyla anıyoruz. Volkan Ağabey benimle, şarkılarıyla yaşıyor. Biz toplanıp kemençe çalıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık. Biz Volkan Konak’ı türkülerle yaşatacağız. Sonra da öteki dünyada Ağabeyimle buluşacağım” dedi.

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