  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da

Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da... İşte detaylar...

Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da

Gökçe Bahadır’ın yapımcılığını üstlendiği Ehlikeyf okuma tiyatrosu, 19 Nisan’da İstanbul Dasdas’ta seyirciyle buluşuyor.

 Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da

Yazarlığını ve yönetmenliğini Seda Özelsoy’un yaptığı oyunda, Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Mert Aydın yer alıyor.

 Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da


İlk gösterimlerinde ilgi gören yapım, yeni buluşmalarıyla tiyatroseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!
  Magazin

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Aslıhan Karalar'dan dev proje! Önce Hindistan sonra İngiltere
  Magazin

Aslıhan Karalar'dan dev proje! Önce Hindistan sonra İngiltere

Bayhan Adana'da sahne aldı
  Magazin

Bayhan Adana'da sahne aldı

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi
  Magazin

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi

Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!
  Magazin

Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Playland Eğlence Tırı'nda hedef 500 bin çocuk!
  Hayatın İçinden

Playland Eğlence Tırı'nda hedef 500 bin çocuk!