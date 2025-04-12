 Ehlikeyf 19 Nisan'da İstanbul'da

Gökçe Bahadır’ın yapımcılığını üstlendiği Ehlikeyf okuma tiyatrosu, 19 Nisan’da İstanbul Dasdas’ta seyirciyle buluşuyor.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Seda Özelsoy’un yaptığı oyunda, Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Mert Aydın yer alıyor.



İlk gösterimlerinde ilgi gören yapım, yeni buluşmalarıyla tiyatroseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.