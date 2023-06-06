  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Tatil için dingin bir ortam, yeşili ve denizi ile eşsiz bir alternatif arayanları ağırlayan Baldan Suites;  unutulmaz bir tatile ev sahipliği yapıyor.  Doğanın tüm renklerini kucaklamak isteyenlerin tercih ettiği Baldan Suites, butik hizmet anlayışı, iddialı mutfağı ve sınırsız güzelliklere açılan pencereleri ile ayrıcalıklı tatilin adresi.

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Marmaris’in eşsiz manzarası eşliğinde doğayla uyumlu ve doğal çevreye duyarlı bir anlayışla tasarlanan Baldan Suites, tüm odalarından Ege denizini ve yeşili kucaklama fırsatı sağlıyor. Odalardaki geniş terasları ile geceleri gökyüzündeki yıldızların da misafir olduğu Baldan Suites, masal tadında bir tatil sunuyor.

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Balayı çiftleri için her detay düşünülmüş

Baldan Suites, balayı çiftlerini en özel sürprizlerle karşılıyor. Deniz manzaralı odaları, deniz kıyısında yenilen akşam yemekleri, tekne turları, doğal güzelliklerini keşfedeceğiniz yürüyüş yolları, Bozburun Antik Kenti, Karia Yolu gibi tarihi yerleri gezme fırsatı, Ege Denizi’nin en güzel plajlarında denizin tadına varma ve renkli aktiviteleri ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunma fırsatı sağlıyor.

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Baldan Suites’ta tüm odalar,  farklı isimlerle tasarımına uygun olarak özelleştirilmiş.  Oteldeki tüm detaylar gibi odaların isimleri de barındırdıkları özelliklere göre konuklarını ayrıcalıklı hissettirecek nitelikte. Aqua, Flora, Safir, Carmen, Diamond, Harmony, Nerissa , Silince, Aura gibi bölgenin ve otellin özelliklerini çağrıştıracak isimlerle adlandırılmış.

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Baldan Suites, konumunun ayrıcalığının yanı sıra, tasarımı ve sunduğu diğer özellikler gibi Ege’nin en taze, en lezzetli tatlarının ve deniz mahsullerinin ağırlıklı olduğu menüsünün yer aldığı Carte Restourantı ile mutfak konusunda da iddialı. Hareketi seven konuklarını da unutmayan Baldan Suites; otele ait yelkeni ile gezme ve eğitim alma fırsatı da sunuyor. Koyları gezmek isteyen konuklar için 15 metrelik ve 4 kabini bulunan gulet, konukların hizmetine sunuluyor.

Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Karayolu ile ulaşımın olmadığı bu eşsiz cennete, Bozburun Limanı’nda Baldans Süites’in deniz araçları sizleri karşılıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

En mutlu anlarınızı Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’da unutulmaz kılın
  Mekan

En mutlu anlarınızı Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’da unutulmaz kılın

SAX yeni nesil restoran lounge konsepti ile sıra dışı bir lezzet deneyimi sunuyor
  Mekan

SAX yeni nesil restoran lounge konsepti ile sıra dışı bir lezzet deneyimi sunuyor

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi
  Mekan

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Alman ve Türk lezzetleri Bodrum’da buluştu
  Mekan

Alman ve Türk lezzetleri Bodrum’da buluştu

Marmaris’e ünlü akını olacak
  Mekan

Marmaris’e ünlü akını olacak

Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!
  Mekan

Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!