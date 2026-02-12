  • Video Galeri Foto Galeri
Başarıyı üst üste dördünce kez kanıtladı

Bodrum Yarımadası’nın en özel koylarından biri olan Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, Bodrum, Bodrum’da Forbes Travel Guide tarafından üst üste dört kez “5 Yıldız” ile derecelendirilen tek otel olarak, dünyanın en prestijli seyahat platformlarından Forbes Travel Guide nezdindeki ayrıcalıklı konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Uluslararası lüks konaklamanın zirvesini temsil eden bu seçkin ödül, resortun kusursuz hizmet anlayışını, kişiselleştirilmiş misafir deneyimini ve benzersiz misafirperverlik yaklaşımını dünya sahnesinde onurlandırıyor.

Cennet Koyu’nda konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, doğayla iç içe zarafeti, dingin lüksü ve kişiye özel yaşam deneyimlerini harmanlayarak misafirlerine konaklama sanatının en rafine halini sunuyor. Tatili bir ritüele, zamanı ise derinlikli bir yolculuğa dönüştüren resort, bu sezon dünyanın en prestijli değerlendirme otoritelerinden Forbes Travel Guide tarafından “Five-Star Award” ile üst üste dördüncü kez ödüllendirilirken, Bodrum’da bu derecelendirmeye sahip tek otel olma ayrıcalığını da korudu.

Dünyanın en prestijli bağımsız değerlendirme sistemlerinden biri olarak kabul edilen Forbes Travel Guide, üç yüzü aşkın kriter üzerinden anonim denetçiler tarafından gerçekleştirilen incelemelerle karar veriyor. Misafir yolculuğunun her adımı —karşılama anının zarafetinden oda içinde sunulan konfora, gastronomik deneyimlerden spa ritüellerine, kişisel temaslardan etkinliklerin en ince ayrıntılarına kadar titizlikle değerlendiriliyor. Mandarin Oriental, Bodrum bu titiz ölçümlerin her birinde fark yaratan detaylarıyla öne çıkıyor.

Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Volkan Öztürkler: “Bu ödül, misafirlerimizin deneyimine dokunan her ayrıntının dikkatle tasarlandığını ve samimiyetle sunulduğunu kanıtlıyor. Mandarin Oriental, Bodrum’un Forbes Travel Guide 5-Star Award ile onurlandırılması, ekibimizin tutkusu ve adanmışlığının uluslararası ölçekte takdir edilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda, Forbes Travel Guide tarafından beş yıldızla ödüllendirilen Bodrum’daki tek otel olarak, bölgenin lüks misafirperverlik standartlarını yeni bir seviyeye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı bir varış noktası olarak değil, sürekli gelişim için bir ilham kaynağı olarak taşıyor; misafirlerimize her sezon daha da derinleşmiş, daha da unutulmaz bir deneyim sunmayı sürdürüyoruz.

 

 

