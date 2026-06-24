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Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

İstanbul’da 23 yıldır kebap tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ondo Kebap, şimdi Bodrum Gölköy’de yepyeni bir konseptle misafirlerini ağırlıyor.

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  
Bodrum’un en özel koylarından Gölköy’de hizmet vermeye başlayan Ondo Beach, denizin ve gastronominin bir araya geldiği benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  
Gün boyunca misafirler, Bodrum’un berrak denizinin ve beach keyfinin tadını çıkarırken, Ondo’nun ustalıkla hazırlanan etleri ve kebaplarıyla buluşuyor. Akşam saatlerinde ise Ondo Beach, deniz manzarası eşliğinde seçkin lezzetlerin ve keyifli atmosferin adresi haline geliyor.

 Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

Eşsiz et çeşitleri, özel kebapları ve özenle hazırlanan menüsüyle Ondo Beach, Bodrum gecelerine farklı bir soluk getiriyor. Tesiste, üçü deniz üzerindeki özel suitlerden oluşan toplam 18 bağımsız bölüm bulunuyor.

 Bodrum’da bu yazın yeni adresi  


Misafirlerine hem konforlu bir konaklama hem de unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan Ondo Beach, kısa sürede Bodrum’un en dikkat çeken mekanlarından biri olmaya aday.

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  
5 Temmuz’da Türkiye’nin yükselen yıldızlarından Aybüke Albere’yi ağırlayacak olan Ondo Beach, yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca birbirinden farklı konserlere, özel davetlere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Ondo Beach, deniz, gastronomi ve eğlenceyi aynı noktada buluşturarak Bodrum sosyal hayatının yeni çekim merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

 Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

Deniz, güneş, müzik ve Ondo’nun efsaneleşen kebapları artık Bodrum’un en yeni adresinde buluşuyor.

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