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Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı

Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ege Kökenli, Instagram'dan acı haberi duyurdu.

 Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı

Oyuncu, gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı
Kökenli, eşi Lior Ahituv ile açıklama yaptı.

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