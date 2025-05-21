 Ege Kökenli hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ege Kökenli, Instagram'dan acı haberi duyurdu.

Oyuncu, gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.



Kökenli, eşi Lior Ahituv ile açıklama yaptı.

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