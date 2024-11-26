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Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor

Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor. İşte detaylar...

Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor

Ege Cunda Balık, İstanbul'un Anadolu yakasında denizin taptaze lezzetlerini Ege’nin geleneksel mutfağıyla buluşturuyor.

Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor
Ege Cunda Balık'ın sahibi Yusuf Keskin, Cunda’nın eşsiz atmosferinde, denizin serin esintisi eşliğinde dostlarınızla unutulmaz anlar yaşayacağınız bir mekan yarattı.

Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor
Geleneksel Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini, taze ve doğal malzemelerle hazırlanırken, balıklar ise mevsimine göre bölgelerden özel olarak getirtiliyor.

 Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor

ÇOCUKLARIN TERCİHİ BALIK KOKOREÇ
Tecrübeli şeflerin levrek ve kalamardan özel olarak yaptığı balık kokoreç, hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tercih ettiği yemekler arasında.

Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor
Keskin, "Cunda'nın enfes atmosferini İstanbul'a taşıdık. Balık restorantları pahalı algısını yıkmak için fiyatlarımızı en alt seviyeye taşıdık.

 Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor

Ayrıca haftanın 3 günü taverna kültürünü yaşatmak için taverna geceleri yapıyoruz" diye konuştu.

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