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Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

Ünlü sanatçı Ediz Hun'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

Yayın hayatına başladığı günden itibaren ses getiren konuklarla adından söz ettiren Vaveyla Tv'nin ilk içeriği olan Payidar programına katılan Yeşilmam'ın usta ismi Ediz Hun sunucu Furkan Kaya'ya ses getirecek açıklamalarda bulundu.

 Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

Dijital mecralar kullanılmaya başladığından beri sinemanın bittiğini söyleyen Hun, "Eskiden sinemalar cadde üstlerinde yol üstlerindeydi. Şimdi AVM içlerinde küçücük salonlarda izleniyor. Otoparkı ayrı mısırı ayrı çok pahalıya mal olduğu için evde internette izlemek insanlara cazip geliyor. Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik" dedi.

 Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

YENİ NESİL OYUNCULARDA KENDİNİ KONTROL ETMEKTEN ACİZ TİPLER VAR
Yeni nesil oyuncularda beğenerek takip ettiği isimler olduğunu belirten Ediz Hun, "Sanat kimsenin tekelinde değildir. Bugün bir projede benim torunumu oynayan 15 yaşında ki bir çocuk öyle bir oyunculuk ve performans sergiler ki beni ikinci plana atabilir. Çok çalışan ve işini aşkla yapan her alanda başarılı olur.

 Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

Yeni nesilde de kendini kontrol etmekten aciz tipler maalesef var. Onların sürekliliği olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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