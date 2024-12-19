Eda Ece, kızı Mina İpek ile yürüyüşe çıktı. 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen oyuncu, bebeğinin yüzünü yine gizledi.



Kedi emojisiyle bebeğinin yüzünü gizleyen Eda, fotoğrafının mesajını kızının ağzından yazdı.

Ece, "Annemle geziyoruz merak edenler için ipucu kediye benziyorum" diye yazdı.

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