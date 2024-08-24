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Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Ünlü şarkıcı Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı. İşte detaylar...

Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.

 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Şarkıcı, parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri, coşturdu.

 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Tatil keyfini eserleriyle ikiye katlayan Mumay,

 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

sahne kostümüyle de dikkat çekti.

 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Konser sonrasında gazetecilerin röportaj isteğine Mumay, "Menajerimle konuşun" demesiyle, dikkat çekti.

 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Şarkıcı, sorulara cevap vermeden, ayrıldı.

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