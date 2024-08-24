 Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.

Şarkıcı, parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri, coşturdu.

Tatil keyfini eserleriyle ikiye katlayan Mumay,

sahne kostümüyle de dikkat çekti.

Konser sonrasında gazetecilerin röportaj isteğine Mumay, "Menajerimle konuşun" demesiyle, dikkat çekti.

Şarkıcı, sorulara cevap vermeden, ayrıldı.

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