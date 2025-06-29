Ece Erken ile Sinan Akçıl'ın el ele görüntüsü bomba gibi düştü.



Erken, yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl'a, "Eniştem" diyip sarılmıştı.

Ece Erken o dönem sık sık Kıratlı için, "Çok yakın arkadaşım" diyordu.

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