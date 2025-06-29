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Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'a "Eniştem" dediği ortaya çıktı!

Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'a "Eniştem" dediği ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'a "Eniştem" dediği ortaya çıktı!

Ece Erken ile Sinan Akçıl'ın el ele görüntüsü bomba gibi düştü.

 

Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'a "Eniştem" dediği ortaya çıktı!
Erken, yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl'a, "Eniştem" diyip sarılmıştı.

 Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'a "Eniştem" dediği ortaya çıktı!

Ece Erken o dönem sık sık Kıratlı için, "Çok yakın arkadaşım" diyordu.

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